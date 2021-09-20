20 сентября в Москве ЦСКА сыграет со «Спартаком» в матче 8-го тура Тинькофф чемпионата России. Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена», начало — в 19.30 по московскому времени.

Ранее, 15 сентября, красно-белые проиграли «Легии» (0:1) в стартовом матче Лиги Европы. Команда Руя Витории занимает 9-е место с 10 очками в турнирной таблице РПЛ.

ЦСКА при тренере Алексее Березуцком располагается на 8-й строчке в таблице чемпионата России с 10 баллами.

Следить за трансляцией матча ЦСКА — «Спартак» можно будет на сайте «СЭ», а также с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч ТВ».