ЦСКА — «Спартак»: смотреть прямую трансляцию матча РПЛ
20 сентября в Москве ЦСКА сыграет со «Спартаком» в матче 8-го тура Тинькофф чемпионата России. Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена», начало — в 19.30 по московскому времени.
Ранее, 15 сентября, красно-белые проиграли «Легии» (0:1) в стартовом матче Лиги Европы. Команда Руя Витории занимает 9-е место с 10 очками в турнирной таблице РПЛ.
ЦСКА при тренере Алексее Березуцком располагается на 8-й строчке в таблице чемпионата России с 10 баллами.
Следить за трансляцией матча ЦСКА — «Спартак» можно будет на сайте «СЭ», а также с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч ТВ».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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