Симонян рассказал о различии капитанов «Спартака» Нетто и Джикии

Легендарный футболист «Спартака» Никита Симонян в разговоре с «СЭ» сравнил капитанов красно-белых Игоря Нетто и Георгия Джикия.

— Видите вы сейчас такого капитана в «Спартаке», как Нетто?

— Джикия чуть-чуть другой, он отличается. Вам трудно понять вообще, каким, например, был я в свое время. Я был капитаном, меня выбирали. Но не мог сравнится с Игорем Нетто. Он был более сильным капитаном, чем я. У него был очень жесткий характер, требовательным был, — сказал Симонян «СЭ».

Нетто выступал за «Спартак» на протяжении всей карьеры — с 1949 по 1966 год. Полузащитник был капитаном команды, он пять раз становился чемпионом СССР и трижды выигрывал Кубок страны. Также Нетто становился олимпийским чемпионом (1956) и чемпионом Европы (1960) в составе сборной СССР.

Церемония открытия памятника Нетто состоялась перед первым домашним матчем «Спартака» в сезоне-2022/23 против «Оренбурга». Начало игра 3-го тура РПЛ — в 17.30 (мск).