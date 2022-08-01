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Сегодня, 09:00

Симонян рассказал о различии капитанов «Спартака» Нетто и Джикии

Владимир Пушкарев
,  
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Легендарный футболист «Спартака» Никита Симонян в разговоре с «СЭ» сравнил капитанов красно-белых Игоря Нетто и Георгия Джикия.

— Видите вы сейчас такого капитана в «Спартаке», как Нетто?

— Джикия чуть-чуть другой, он отличается. Вам трудно понять вообще, каким, например, был я в свое время. Я был капитаном, меня выбирали. Но не мог сравнится с Игорем Нетто. Он был более сильным капитаном, чем я. У него был очень жесткий характер, требовательным был, — сказал Симонян «СЭ».

Нетто выступал за «Спартак» на протяжении всей карьеры — с 1949 по 1966 год. Полузащитник был капитаном команды, он пять раз становился чемпионом СССР и трижды выигрывал Кубок страны. Также Нетто становился олимпийским чемпионом (1956) и чемпионом Европы (1960) в составе сборной СССР.

Церемония открытия памятника Нетто состоялась перед первым домашним матчем «Спартака» в сезоне-2022/23 против «Оренбурга». Начало игра 3-го тура РПЛ — в 17.30 (мск).

Георгий Джикия
Никита Симонян
ФК Спартак (Москва)
Игорь Нетто
0
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 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
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 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
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 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
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Урал – Краснодар
 1 : 3
30.07 15:00
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Зенит – Локомотив
 5 : 0
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Сочи – Ахмат
 2 : 1
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 2 : 2
31.07 17:30
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 4 : 1
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 1 : 1
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 4
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

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П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

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Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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