Федун заявил, что «Спартак» нацелен попасть в Лигу чемпионов
21:14
Владелец «Спартака» Леонид Федун после победы в домашнем матче 21-го тура Тинькофф РПЛ над «Краснодаром» (6:1) назвал нападающего Квинси Промеса игроком высокого класса.
«Команда нацелена зацепиться за Лигу чемпионов. Промес харизматичный футболист, игрок высокого класса. Нам повезло, что он пришел к нам», — сказал Федун.
(Артем Калинин)
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 21-й тур. «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
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