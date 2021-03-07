Федун заявил, что «Спартак» нацелен попасть в Лигу чемпионов

Владелец «Спартака» Леонид Федун после победы в домашнем матче 21-го тура Тинькофф РПЛ над «Краснодаром» (6:1) назвал нападающего Квинси Промеса игроком высокого класса.

«Команда нацелена зацепиться за Лигу чемпионов. Промес харизматичный футболист, игрок высокого класса. Нам повезло, что он пришел к нам», — сказал Федун.

(Артем Калинин)