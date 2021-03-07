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Федун заявил, что «Спартак» нацелен попасть в Лигу чемпионов

21:14
Леонид Федун. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Леонид Федун. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Владелец «Спартака» Леонид Федун после победы в домашнем матче 21-го тура Тинькофф РПЛ над «Краснодаром» (6:1) назвал нападающего Квинси Промеса игроком высокого класса.

«Команда нацелена зацепиться за Лигу чемпионов. Промес харизматичный футболист, игрок высокого класса. Нам повезло, что он пришел к нам», — сказал Федун.

(Артем Калинин)

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 21-й тур. «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи




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