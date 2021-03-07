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Мусаев прокомментировал разгромное поражение «Краснодара» от «Спартака»

21:15
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение от «Спартака» (1:6) в матче 21-го тура чемпионата России.

«Трудно найти какие-то слова, — сказал Мусаев на пресс-конференции. — Болельщики и руководство не заслуживают такого результата. На поле не было команды. Мы не доработали в каждой фазе игры и получили такой счет на табло. Мы понимали, что «Спартак» может поменять схему. Но это не так важно, так как они всегда играют в двух нападающих. При счете 0:2 мы рисковали и шли вперед, «Спартак» всегда хорошо этим пользуется».

(Олег Кошелев)

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 21-й тур. «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи




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