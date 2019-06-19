Федун заявил, что Глушакова пытались уничтожить агенты

Владелец "Спартака" Леонид Федун в интервью "Чемпионату" отметил, что в клубе поддерживали полузащитника Дениса Глушакова, с которым сегодня клуб официально расторг контракт по обоюдному согласию.

Руководитель красно-белых оценил характер футболиста, а также заявил, что на Глушакова не просто так накинулись болельщики.

– К сожалению, у Глушакова возникли проблемы с агентами, и они его уничтожили, пытались уничтожить, – сказал Федун. – Мы Дениса поддерживали как могли. Просто он попал в очень тяжелую жизненную ситуацию, никому из вас не пожелал бы такую, когда и в спорте, и в бизнесе, и в семье возникают такие гигантские проблемы. Но он не сломался, он – мужик, как бы его на хаяли. Я уверен, что он сейчас перейдет в другой клуб, и в этом клубе он себя еще покажет.

Все началось с подписания контракта в обход агентов? В обход, да. Повторю: вы думаете, просто так на Глушакова все сейчас накинулись, все это бесплатно? Так не бывает. Если звезды сжигаются – значит, кому-то это нужно. Кому? Это вы не меня спрашивайте. Не хочу рассказывать сейчас вещи, которые вызовут массу полемики и лишних споров. Могу лишь сказать: все, что происходило, было инспирировано извне. На нас оказывалось психологическое давление, частью которого были в том числе публикации СМИ. Вольно или невольно они написаны, платно или бесплатно – не знаю.