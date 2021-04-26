Федун высказался о важности инвестирования

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал, насколько важно инфестирование.

Функционер отметил, что перед тем, как идти на финансовый рынок, необходимо определиться с главной задачей.

«В конце 1990-х годов я знал, что будет кризис, и пошел на риск — продал все и вышел изо всех ГКО и так далее. Когда все рухнуло в августе 1998 года, все бегали, а меня просто перло от счастья, потому что я все сделал правильно. У меня был кеш, на который я потом накупил очень много дешевых активов, они послужили основой моего состояния.



Если у человека есть 1 млн рублей и он хочет его сохранить, то лучше положить деньги на депозит в банк высшей надежности. Если он хочет на нем что-то заработать, надо искать финансовые инструменты. Если вы хотите поиграть на курсах, поскольку видите, что рубль будет дальше слабеть по каким-то причинам, то лучше купить валюту или государственные облигации, поскольку они не обкладываются налогом», — цитирует Федуна РБК.

65-летний функционер является владельцем московского «Спартака» и вице-президентом ПАО «Лукойл». Федун входит в топ-20 богатейших людей России.