Юрий Семин рассказал о своем отношении к правилу пяти замен

Известный российский тренер Юрий Семин отреагировал на решение сохранить пять замен по ходу матча.

«Если чемпионат очень сложный, то это поможет ротации и сохранять физическое состояние игроков на протяжении всего сезона. Посмотрим, как с этим будут обращаться тренеры», — сказал Семин «Чемпионату».

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) утвердил правило, которое позволяет командам на постоянной основе использовать пять замен в одном матче. Изменения вступят в силу с 1 июля 2022 года.

Временное решение проводить по пять замен в матче было принято во многом из-за пандемии коронавируса в мае 2020 года.