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Сегодня, 16:22

Юрий Семин рассказал о своем отношении к правилу пяти замен

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Известный российский тренер Юрий Семин отреагировал на решение сохранить пять замен по ходу матча.

«Если чемпионат очень сложный, то это поможет ротации и сохранять физическое состояние игроков на протяжении всего сезона. Посмотрим, как с этим будут обращаться тренеры», — сказал Семин «Чемпионату».

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) утвердил правило, которое позволяет командам на постоянной основе использовать пять замен в одном матче. Изменения вступят в силу с 1 июля 2022 года.

Временное решение проводить по пять замен в матче было принято во многом из-за пандемии коронавируса в мае 2020 года.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4724511-yurij-syomin-prokommentiroval-vvedenie-pyati-zamen-v-futbole-na-postoyannoj-osnove.html
Юрий Семин
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