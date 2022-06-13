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Суд Санкт-Петербурга обязал Азмуна выплачивать алименты

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Приморский суд Санкт-Петербурга обязал нападающего «Байера» Сердара Азмуна выплачивать алименты на содержание дочери. Об этом сообщает Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Сообщается, что суд удовлетворил требования истца об установлении отцовства и по взысканию алиментов в размере 1/4 доходов.

Алиментов от Азмуна потребовала его бывшая девушка Алия. Они начали встречаться в 2018 году, когда футболист играл за казанский «Рубин». После переезда иранца в Санкт-Петербург отношения продолжились. Однако пара рассталась, когда Азмун узнал о беременности девушки. Он отказался признавать отцовство, но материально помогал Алие, отправляя на содержание ребенка 12 тысяч рублей в месяц.

Источник: https://t.me/SPbGS/11848
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Ростов

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П
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Зенит

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Краснодар

 6
И К Ж
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 23 1 4
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Краснодар

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