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Федун рассказал, что клубы РПЛ выразили поддержку председателю судейского комитета РФС Хачатурянцу

15:15
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Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал, что клубы российской премьер-лиги выразили поддержку председателю судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашоту Хачатурянцу. Он был назначен главой комитета решением исполкома РФС 15 ноября.

— Обсуждали судейскую реформу, был очень конструктивный разговор, — приводит ТАСС слова Федуна. — Мы все выразили поддержку Ашоту Хачатурянцу в том, что реформа, которую он проводит, правильная. Остальное нас попросили не комментировать.

Федун не стал комментировать матч 18-го тура чемпионата России «Зенит» — «Спартак» (1:0).

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Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7253059

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