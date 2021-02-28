Экс-главный тренер «Шинника» Александр Побегалов рассказал о работе с защитником Дмитрием Чистяковым, который принадлежит «Ростову», но с сентября 2020-го выступает в «Зените» на правах аренды.

— Почему Чистяков и Камилов ушли из «Шинника» бесплатно?

— Потому что перед ними были долги по зарплате и премиальным. Из-за этого мы не могли ни удержать ребят, ни получить за них хоть какие-то деньги. Единственное утешение — они и пришли бесплатно. Как свободные агенты.

— А теперь «Ростов», которому принадлежит Чистяков, установил на него ценник — четыре миллиона евро.

— Давайте реально на вещи смотреть. Когда в 2018-м Чистяков переходил в «Тамбов», он и близко таких денег не стоил. Но его взлет меня не удивил. Димка — профессионал, трудяга. Из тех, кого не надо заставлять, подгонять. Я сразу ему сказал: «Если будешь пахать так же, как сейчас, скоро попадешь в премьер-лигу. А потом и в сборную».

— Такой потенциал?

— Да! Невероятно цепкий, надежный, самоотверженный. С сильным внутренним стержнем. Пример хотите?

— Конечно.

— Как-то в выездном матче Чистякову разбили голову, получил легкое сотрясение. Врач показал, что нужна замена. Но видели бы вы глаза Димки в тот момент! Он даже мысли не допускал, что не вернется на поле!

— Вернулся?

— Да, с перебинтованной головой. Мало того, что весь матч отыграл, так еще и в верховые единоборства вступал как ни в чем не бывало. Бесстрашный парень. Уверен, со временем станет одним из столпов обороны «Зенита».

(Александр Кружков)

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