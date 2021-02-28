«Бесстрашный парень. Станет одним из столпов обороны «Зенита». Побегалов — о Чистякове
Экс-главный тренер «Шинника» Александр Побегалов рассказал о работе с защитником Дмитрием Чистяковым, который принадлежит «Ростову», но с сентября 2020-го выступает в «Зените» на правах аренды.
— Почему Чистяков и Камилов ушли из «Шинника» бесплатно?
— Потому что перед ними были долги по зарплате и премиальным. Из-за этого мы не могли ни удержать ребят, ни получить за них хоть какие-то деньги. Единственное утешение — они и пришли бесплатно. Как свободные агенты.
— А теперь «Ростов», которому принадлежит Чистяков, установил на него ценник — четыре миллиона евро.
— Давайте реально на вещи смотреть. Когда в 2018-м Чистяков переходил в «Тамбов», он и близко таких денег не стоил. Но его взлет меня не удивил. Димка — профессионал, трудяга. Из тех, кого не надо заставлять, подгонять. Я сразу ему сказал: «Если будешь пахать так же, как сейчас, скоро попадешь в премьер-лигу. А потом и в сборную».
— Такой потенциал?
— Да! Невероятно цепкий, надежный, самоотверженный. С сильным внутренним стержнем. Пример хотите?
— Конечно.
— Как-то в выездном матче Чистякову разбили голову, получил легкое сотрясение. Врач показал, что нужна замена. Но видели бы вы глаза Димки в тот момент! Он даже мысли не допускал, что не вернется на поле!
— Вернулся?
— Да, с перебинтованной головой. Мало того, что весь матч отыграл, так еще и в верховые единоборства вступал как ни в чем не бывало. Бесстрашный парень. Уверен, со временем станет одним из столпов обороны «Зенита».
(Александр Кружков)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю