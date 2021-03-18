Федун поблагодарил всех за слова поддержки и сочувствия после смерти отца
18:42
Владелец «Спартака» Леонид Федун перед матчем 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» поблагодарил всех за слова поддержки и сочувствия после смерти отца. Арнольд Федун скончался 16 марта в возрасте 92 лет.
«Хочу поблагодарить всех за слова поддержки и сочувствия. Они были очень важны для меня. Большое спасибо», — сказал Федун.
Арнольд Федун — народный врач СССР и заслуженный врач РСФСР, работал хирургом на космодроме Байконур и главным врачом Ракетных войск стратегического назначения СССР.
(Артем Калинин)
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 23-й тур. ЦСКА — «Зенит» и другие матчи
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