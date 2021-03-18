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Федун поблагодарил всех за слова поддержки и сочувствия после смерти отца

18:42
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Владелец «Спартака» Леонид Федун перед матчем 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» поблагодарил всех за слова поддержки и сочувствия после смерти отца. Арнольд Федун скончался 16 марта в возрасте 92 лет.

«Хочу поблагодарить всех за слова поддержки и сочувствия. Они были очень важны для меня. Большое спасибо», — сказал Федун.

Арнольд Федун — народный врач СССР и заслуженный врач РСФСР, работал хирургом на космодроме Байконур и главным врачом Ракетных войск стратегического назначения СССР.

(Артем Калинин)

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