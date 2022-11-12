«Спартак» установил новый рекорд РПЛ по количеству матчей подряд без нулевых ничьих

«Спартак» обыграл «Локомотив» в рамках 17-го тура чемпионата России со счетом 2:1.

«Спартак» установил новый рекорд РПЛ по количеству матчей подряд без нулевых ничьих

Спартаковцы ни разу не сыграли 0:0 в последних 83 матчах в чемпионате России — это новый рекорд турнира. Последняя нулевая ничья «Спартака» была в июне 2020 года в матче с «Уфой».

Предыдущий рекорд также принадлежал «Спартаку» — 82 матча подряд без нулевых ничьих в 2014-2017 годах.