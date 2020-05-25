Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал, что после выписки из больницы продолжит лечение дома. 64-летний бизнесмен был госпитализирован в связи с коронавирусной инфекцией. В медучреждение Федун поступил 7 мая, за это время он получил всю необходимую терапию.

— Выписался, но еще не все хорошо, — приводит ТАСС слова Федуна. — Легкие поражены, но теперь буду долечиваться дома. Еще думаю две недели. Но попробую приступить к работе, и в клубе в том числе.

Всего на день 25 мая в России выявлено 353 427 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 633 летальных исхода, выздоровели 118 798 человек.