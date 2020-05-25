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Федун — о выписке из больницы: «Легкие поражены, но теперь буду долечиваться дома»

17:09
Владелец «Спартака» Леонид Федун. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Владелец «Спартака» Леонид Федун. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал, что после выписки из больницы продолжит лечение дома. 64-летний бизнесмен был госпитализирован в связи с коронавирусной инфекцией. В медучреждение Федун поступил 7 мая, за это время он получил всю необходимую терапию.

Владелец &laquo;Спартака&raquo; Леонид Федун.«Заболеть коронавирусом — это трагедия». Как поддерживают Федуна, попавшего в больницу

— Выписался, но еще не все хорошо, — приводит ТАСС слова Федуна. — Легкие поражены, но теперь буду долечиваться дома. Еще думаю две недели. Но попробую приступить к работе, и в клубе в том числе.

Всего на день 25 мая в России выявлено 353 427 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 633 летальных исхода, выздоровели 118 798 человек.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8558245

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