Леонид Федун выписан из больницы. Владелец «Спартака» перенес коронавирус

Как стало известно «СЭ», владелец «Спартака» Леонид Федун выписан из больницы. 64-летний бизнесмен проходил курс лечения в связи с коронавирусной инфекцией.

В медучреждение Федун поступил 7 мая, за это время он получил всю необходимую терапию. (Вячеслав Короткин)

Всего на день 25 мая в России выявлено 353 427 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 633 летальных исхода, выздоровели 118 798 человек.

«Заболеть коронавирусом — это трагедия». Как поддерживают Федуна, попавшего в больницу