Федун и Зарема посетили товарищеский матч «Спартака» против «Риги»

«Спартак» 2 февраля проводит товарищеский матч против клуба «Рига». Встречу посетило руководство красно-белых.

Прямо рядом с полем в специальных креслах расположились владелец клуба Леонид Федун и его супруга Зарема Салихова. Компанию им составили новый спортивный директор клуба Лука Каттани, а также агент и аналитик Лука Камоцци.