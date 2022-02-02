Восемь игроков «Динамо» пропустили контрольный матч с «Партизаном» по медицинским причинам

Наш состав на игру с «Партизаном» ??



? Фомин и Кутицкий возвращаются в основу

? Лаксальт выйдет в старте

? В нападении сыграют Гладышев, Смолов и Макаров



? Стартовый свисток — в 16:00

? Трансляция матча — на @OkkoSport#ДинамоМосква #ДинамоПартизан #ВТБтренировочныесборы