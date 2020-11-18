Федун: «Футбол Бескова влюбил в себя миллионы болельщиков, в том числе меня»

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун рассказал о своем отношении к легендарному тренеру красно-белых Константину Бескову в 100-летний юбилей со дня его рождения.

«Поздравляю всех спартаковцев со 100-летним юбилеем Константина Ивановича Бескова — одной из главных легенд клуба, — цитирует Федуна официальный сайт «Спартака». — Выдающийся тренер сформировал комбинационный атакующий стиль игры, который в «Спартаке» всегда особенно ценился.

Кружевной футбол Бескова влюбил в себя миллионы болельщиков, в том числе и меня! Надеюсь, что в нашем футболе появятся новые харизматичные тренеры, герои будущих поколений, вдохновленные примером Константина Ивановича».

Со «Спартаком» Бесков дважды стал чемпионом СССР и выиграл Кубок Федерации футбола СССР. Под его руководством клуб доходил до 1/4 финала Кубка европейских чемпионов и Кубка УЕФА.