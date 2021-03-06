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Судейство

«Телевизионное» удаление. Разбираем момент матча «Ростов» — «Сочи»

21:22
6 марта 2021 года. Ростов-на-Дону. «Ростов» — «Сочи» — 0:0. 6 марта 2021 года. Ростов-на-Дону. «Ростов» — «Сочи» — 0:0. 6 марта 2021 года. Ростов-на-Дону. «Ростов» — «Сочи» — 0:0. 6 марта 2021 года. Ростов-на-Дону. «Ростов» — «Сочи» — 0:0. 6 марта 2021 года. Ростов-на-Дону. «Ростов» — «Сочи» — 0:0.
6 марта 2021 года. Ростов-на-Дону. «Ростов» — «Сочи» — 0:0.
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На 90+4-й минуте матча 21-го тура Тинькофф чемпионата России «Ростов» — «Сочи» (0:0) арбитр Василий Казарцев ограничился вынесением предупреждения Никите Бурмистрову, грубо сыгравшему против Хайтама Алеесами.

В действия судьи вмешались видеоассистенты Владислав Безбородов и Андрей Болотенков. Проведя проверку, они предложили судье посмотреть видеозапись. В итоге рефери изменил свое решение и показал красную карточку сочинскому футболисту, который ударил соперника шипами сзади по ноге.

Удаление получилось «телевизионным» — из тех, что появились после внедрения ВАР. Самому судье в такой ситуации трудно увидеть все детали и правильно квалифицировать фол.

(Александр Бобров)

6 марта 2021 года. Ростов-на-Дону. «Ростов» — «Сочи» — 0:0.
6 марта 2021 года. Ростов-на-Дону. «Ростов» — «Сочи» — 0:0.
6 марта 2021 года. Ростов-на-Дону. «Ростов» — «Сочи» — 0:0.
6 марта 2021 года. Ростов-на-Дону. «Ростов» — «Сочи» — 0:0.
6 марта 2021 года. Ростов-на-Дону. «Ростов» — «Сочи» — 0:0.
6 марта 2021 года. Ростов-на-Дону. «Ростов» — «Сочи» — 0:0.
6 марта 2021 года. Ростов-на-Дону. «Ростов» — «Сочи» — 0:0.
6 марта 2021 года. Ростов-на-Дону. «Ростов» — «Сочи» — 0:0.
6 марта 2021 года. Ростов-на-Дону. «Ростов» — «Сочи» — 0:0.
6 марта 2021 года. Ростов-на-Дону. «Ростов» — «Сочи» — 0:0.
Ростов — Сочи

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