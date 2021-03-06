«Телевизионное» удаление. Разбираем момент матча «Ростов» — «Сочи»
На 90+4-й минуте матча 21-го тура Тинькофф чемпионата России «Ростов» — «Сочи» (0:0) арбитр Василий Казарцев ограничился вынесением предупреждения Никите Бурмистрову, грубо сыгравшему против Хайтама Алеесами.
В действия судьи вмешались видеоассистенты Владислав Безбородов и Андрей Болотенков. Проведя проверку, они предложили судье посмотреть видеозапись. В итоге рефери изменил свое решение и показал красную карточку сочинскому футболисту, который ударил соперника шипами сзади по ноге.
Удаление получилось «телевизионным» — из тех, что появились после внедрения ВАР. Самому судье в такой ситуации трудно увидеть все детали и правильно квалифицировать фол.
(Александр Бобров)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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