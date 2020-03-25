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Федотов рассказал, что Рами и другим легионерам «Сочи» непросто из-за карантина

03:30
Владимир Федотов. Фото ПФК «Сочи»
Владимир Федотов. Фото ПФК «Сочи»
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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов в интервью «СЭ» отметил, что легионерам команды непросто из-за карантина в связи с коронавирусом.

— Какое настроение у чемпиона мира-2018 Адиля Рами? На днях он сказал: «Боюсь я не смогу вернуться и играть в футбол»...

— Конечно, ему непросто — как и всем легионерам. Они попали в такую ситуацию, что и к ним родственники не могут приехать, и сами ребята не могут отправиться на время домой. Тяжело находиться в чужой стране и читать тревожную хронику о том, что творится в Европе. Благо есть Скайп. Но это не заменяет живого общения, плюс иностранцы чисто физически не могут сейчас помочь своим родным... (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Федотова

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