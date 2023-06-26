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Сегодня, 09:05

Федотов прокомментировал зимние вбросы о его возможной отставке

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в беседе с обозревателем «СЭ» прокомментировал зимние и весенние вбросы о его возможной отставке.

— После первой части чемпионата и матча с «Сочи» весной пошли вбросы, что ваши позиции зашатались. Что доносилось до вас? Верили в это или понимали, что это обыкновенные подкопы со стороны недоброжелателей?

— Когда все хорошо, то никаких слухов и вбросов нет. А когда что-то происходит, то подобное и начинается. Мне очень понравилась фраза: «Когда тебе плюют в спину, значит, ты идешь впереди». Поэтому такое всегда было и будет. Это один из видов давления. ЦСКА — это высокий уровень, и есть много желающих возглавить такую команду. Но мы никогда не отвлекались на это. Нас занимали только наши идеи, наше движение вперед и взаимоотношения с командой. Влиять на позицию руководства мы можем только своей работой. Чем и занимались.

Вопрос о состоятельности данных высказываний нужно задавать по тем адресам, откуда они появлялись. Нам самим неприятно было терять очки, находиться на том месте, где ЦСКА не привык быть, поэтому какого-то лишнего намыливания шеи нам не нужно. Мы амбициозны и сами хотим быть как можно выше.

— Но ни на секунду не возникло ощущения, что в вас кто-то перестал верить?

— Такого не было. Наша основная задача заключается в том, чтобы в нас не переставали верить наши футболисты. И в этом отношении подобной мысли не возникало, — сказал Федотов «СЭ».

ЦСКА с 58 очками финишировал на втором месте в чемпионате России в прошедшем сезоне. Кроме того, армейцы стали победителем FONBET Кубка России, обыграв в суперфинале турнира «Краснодар» (1:1, пенальти 6:5).

Полностью интервью Владимира Федотова читайте на сайте «СЭ».

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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