Федотов — о Чалове: «Такие интеллектуальные футболисты готовы творить чудеса»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в беседе с обозревателем «СЭ» оценил игру ведущего форварда команды в минувшем сезоне.

— Чалов в весеннем отрезке стал лучшим по системе «гол плюс пас» в премьер-лиге, играя при этом не на острие.

— Мы тоже анализировали прошлое, рассматривали, как Федя будет играть в роли второго форварда, и это здорово, что он хорош в комбинационной игре и может отдать голевую передачу в ключевом моменте. Потому и решили попробовать этот вариант.

— Осенью вы говорили, что поначалу по Чалову чувствовалось: он хотел бы остаться в Швейцарии. И вот он возвращается. Понятно, что человеку психологически сложно в этот момент. Как вы его «оживляли»?

— На самом деле Федор сразу включился в наш творческий процесс. По крайней мере я не увидел, что ему нужна какая-либо раскачка. Хорошо, что он вернулся после таких же проведенных сборов и после пары тренировок оценил: уровень нагрузки очень похож на то, что было в «Базеле». Он был полностью готов, так же как и остальные игроки команды. Поэтому дополнительных бесед или манипуляций не потребовалось.

— В первой части сезона связка Чалова с Кучаевым, весной — с Обляковым. Федор — настолько хороший командный игрок, что ему легко играть со всеми?

— Сто процентов! Потому что интеллектуальные футболисты, каковым я считаю Федю, с помощью тренерского штаба готовы творить чудеса. Мы им не раз говорили: «Вы еще сами не знаете, что можете!» — сказал Федотов «СЭ».

В сезоне 2022/23 25-летний форвард провел 41 матч во всех турнирах, забил 24 мяча и отдал 6 голевых передач.

Полностью интервью Владимира Федотова читайте на сайте «СЭ».