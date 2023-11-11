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Сегодня, 16:51

Тихонов о поражении «Урала» от «Крыльев Советов»: «Команда находится в кризисе»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Бывший полузащитник и экс-главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал «СЭ» победу самарской команды над «Уралом» (3:1) в матче 15-го тура РПЛ.

«Дело в психологии «Урала», да и «Крылья» здорово смотрелись в первом тайме, у них было много моментов, хорошо выбегали в атаку, очень быстро играли, с чем и не справились екатеринбуржцы. Не просто так же Помазуна признали лучшим игроком, он и вытащил пенальти при счете 0:1, и еще несколько моментов было. Прекрасно понимаю, что «Урал» на данный момент тяжеловат, но моменты у екатеринбуржцев тоже были, они пытались отыграться. Удаление Газинского, наверное, было: если ты рукой в лицо толкаешься, значит, это красная карточка. Не сказал бы, что-то, что происходит с «Уралом», это невезение. В данный момент команда находятся в кризисе», — сказал Тихонов «СЭ».

«Крылья Советов» занимают третью строчку в турнирной таблице РПЛ с 25 очками. «Урал» идет 12-м с 16 очками.

Андрей Тихонов
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Урал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
4
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 1
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 1 : 1
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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