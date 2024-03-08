Федотов посвятил победу над «Крыльями Советов» болельщицам ЦСКА: «Поздравляем наших женщин с 8 марта»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в разговоре с «СЭ» выступил с поздравлением в честь Международного женского дня, который отмечается 8 марта.

«Хотим от лица тренерского штаба и всей команды поздравить наших женщин с их днем, с 8 Марта. Очень рады, что мы выиграли именно в этот день, зная, что смогли осчастливить наших любимых, наших преданных болельщиц, наших замечательных сотрудниц. Еще раз поздравляем всех женщин в этот замечательный день любви и счастья», — сказал Федотов «СЭ».

В пятницу, 8 марта, ЦСКА одержал победу над «Крыльями Советов» (2:0) в матче 20-го тура чемпионата России. На данный момент армейцы занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка.