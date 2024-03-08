«Ростов» — «Краснодар»: Казарцев правильно удалил Олусегуна

На 49-й минуте матча 20-го тура чемпионата России «Ростов» — «Краснодар» судья Василий Казарцев принял верное решение, вынеся предупреждение Олакунле Олусегуну.

Для нападающего «быков» оно стало вторым в этой игре, за ним последовали красная карточка и удаление.

Краснодарец был наказан за нарушение правил против Хорена Байрамяна — Олусегун отмахнулся левой рукой и попал сопернику в лицо.

Фото Скриншот трансляции матча «Ростов» — «Краснодар»

Фото Скриншот трансляции матча «Ростов» — «Краснодар»

По всей видимости, принять решение судье, который находился далеко от места событий, помог его первый ассистент Рашид Абусуев.