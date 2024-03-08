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8 марта, 20:31

Дубль Мохеби принес «Ростову» победу над «Краснодаром», «быки» провели почти тайм в меньшинстве

Дубль Мохеби принес «Ростову» победу над «Краснодаром»
Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Ростов» — «Краснодар».
Фото ФК «Ростов»

«Ростов» на своем поле обыграл «Краснодар» в матче 20-го тура РПЛ — 2:1.

Дубль за хозяев оформил Мохаммад Мохеби. Иранец забил на 25-й и 62-й минутах. Единственный гол гостей на счету Джона Кордобы, колумбиец отличился на 66-й минуте.

«Краснодар» играл в меньшинстве почти весь второй тайм — на 49-й минуте вторую желтую карточку получил Олакунле Олусегун. Оба предупреждения нигериец заработал за отмашки в единоборствах.

«Ростов» (27 очков) поднялся на девятое место в РПЛ. «Краснодар» (39) продолжает лидировать в турнирной таблице, но может опуститься на второе место, если «Зенит» (37) в 20-м туре победит «Урал».

Россия. Премьер-лига. 20-й тур
08 мар, 18:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
2:1
Краснодар

Источник: Таблица РПЛ
Джон Кордоба
Футбол
Мохаммад Мохеби
ФК Краснодар
ФК Ростов
17
143
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 00:00
Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 00:00
Рубин – Ахмат
 - : -
30.03 00:00
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 00:00
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
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Константин Тюкавин

Динамо

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

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Пари Нижний Новгород

 16 1 3
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Оренбург

 17 1 5
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Ростов

 17 1 5
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