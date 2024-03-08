Дубль Мохеби принес «Ростову» победу над «Краснодаром», «быки» провели почти тайм в меньшинстве

«Ростов» на своем поле обыграл «Краснодар» в матче 20-го тура РПЛ — 2:1.

Дубль за хозяев оформил Мохаммад Мохеби. Иранец забил на 25-й и 62-й минутах. Единственный гол гостей на счету Джона Кордобы, колумбиец отличился на 66-й минуте.

«Краснодар» играл в меньшинстве почти весь второй тайм — на 49-й минуте вторую желтую карточку получил Олакунле Олусегун. Оба предупреждения нигериец заработал за отмашки в единоборствах.

«Ростов» (27 очков) поднялся на девятое место в РПЛ. «Краснодар» (39) продолжает лидировать в турнирной таблице, но может опуститься на второе место, если «Зенит» (37) в 20-м туре победит «Урал».