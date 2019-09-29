Федотов ответил на вопрос об аплодисментах фанатов «Спартака» голам «Оренбурга»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов после победы над «Спартаком» (2:1) в матче 11-го тура чемпионата России отметил, что ему были приятны аплодисменты фанатов красно-белых в то время, когда его команда забивала голы в ворота москвичей.

— Вы когда-нибудь прежде оказывались в ситуации, когда болельщики команды соперника открыто радовались и аплодировали вашим голам?

— Наши ребята трудились как могли. Я знаю, что такое «Спартак». Мой покойный отец болел за него. Это по-настоящему народная команда. Такая реакция — оценка игры нашей команды, и это приятно. А все остальное — это работа клуба с болельщиками. Такого не должно происходить. В любой ситуации болельщики должны быть с командой.

— Вы сделали всего одну замену а концовке, даже оказавшись в меньшинстве.

— В тот период, когда мы оказались в меньшинстве, замена могла бы навредить. Единственное — можно было выпустить быстрого нападающего, что мы и сделали. Но пару раз он сыграл неправильно, позволив соперникам начать атаку.

— Расскажите об отлично сыгравшем вратаре Андрее Климовиче.

— Мы его взяли из солигорского «Шахтера», это игрок сборной Белоруссии. Отличный парень, не понаслышке знающий своё дело. (Игорь Рабинер)

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