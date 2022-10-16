Соболев: «Первый гол ЦСКА будет на совести Гайича»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал первый гол в ворота команды от ЦСКА (2:2) в матче 13-го тура РПЛ.

Атором забитого мяча стал Федор Чалов, а Милан Гайич отдал голевую передачу.

«Первый гол ЦСКА будет на совести Гайича. После того, как они забили, он побежал радоваться. Это будет на его совести», — сказал Соболев.