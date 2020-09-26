Федотов был удален с поля за несогласие с удалением Заики

Защитник «Сочи» Кирилл Заика был удален в начале второго тайма матча 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара». Он получил две желтые карточки буквально за несколько минут.

Главный тренер сочинцев Владимир Федотов был очень недоволен таким решением главного арбитра встречи Сергея Карасева. Он активно высказывал свои претензии, за что также получил красную карточку.