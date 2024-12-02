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Сегодня, 14:04

Вячеслав Федорищев — о «Крыльях Советов»: «Трагедии не будет. Команда будет играть»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что целиком и полностью поддерживает политику РФС, которая направлена на развитие футбола.

«Попрошу всех сотрудников, которые работают в правительстве Самарской области, в клубе, достойно пройти этот путь. Трагедии не будет. Команда будет играть, станет сильнее. Несправедливости не будет. Сам буду ходить и на опросы, если система скажет, что необходимо мое участие. Правоохранительная система у нас сильная. Несправедливости не будет, а наведение порядка — это точно. Коллегам из силового блока хотел бы передать заявление в установленном порядке, задекларировать, что открыт к взаимодействию. Мы целиком и полностью поддерживаем политику РФС, которая направлена на развитие футбола, по наведению порядка. Уже понял, что в такой гигантской машине... Думал, что вопрос будет решаться на одном масштабе, а получается, что другой. Знаю и слышал, что был выдвинут кандидат на выборы президента РФС — Александр Дюков. Мы с ним на связи, взаимодействуем в полном объеме. Мы поддерживаем руководство РФС. Если потребуется помощь самарского футбола, мы ее окажем. Если нет — лезть не будем, но у себя порядок наведем», — сказал Федорищев.

26 ноября Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Ранее Федорищев сообщил, что планирует в понедельник подать заявление в правоохранительные органы по поводу работы футбольных агентов.

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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«Сочи» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 1 : 0
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 2 : 2
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 4 : 0
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 1 : 3
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 2 : 3
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 0 : 0
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 0 : 3
2.12 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 14
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 8 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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