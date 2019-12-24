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Федор Смолов: «С футбольной точки зрения хотел больше в «Зенит», чем в «Спартак»

19:49
Федор Смолов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Федор Смолов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Форвард «Локомотива» и сборной России Федор Смолов в интервью бывшему футболисту «Крыльев Советов» Евгению Савину на Youtube-канале «Красава» рассказал о том, где бы мог продолжить карьеру в чемпионате России до перехода к железнодорожникам.

— Перед тем, как перейти в «Локомотив», ты мог оказаться в «Спартаке» или «Зените». В какой клуб ты сам больше хотел? — вопрос Савина.

— Какой смысл говорить о клубах из России, в которых я мог бы оказаться? Наверное, с футбольной точки зрения больше «Зенит». Со «Спартаком» не дошло до обсуждения, Сергей Галицкий принципиально отказался продавать меня красно-белым.

В текущем сезоне Смолов провел 19 матчей за «Локомотив», забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=XzzogpqQ1jM&t=482s

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