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Сегодня, 09:15

Орлов: «Глушенков играет в касание. Разве Соболев так может? Вчерашний день»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Геннадий Орлов после победы «Зенита» над «Краснодаром» (4:2) в матче за Суперкубок России в интервью «СЭ» вновь высказал свое мнение о том, что нападающий «Спартака» Александр Соболев не подходит команде Сергея Семака.

— Кассьерра сегодня не забил. Может быть, немного не попал в игру. Семак же говорит, что ему нужен силовой нападающий. Кассьерра умеет поражать ворота, этого у него не отнять. Техничный парень, а в борьбу идет не слишком охотно. Такой тип форварда.

Разговоры о Соболеве в «Зените? Ну по такой игре кокой Соболев? Зачем он нужен питерцам? Вы видели, как Глушенков в одно касание выводит партнера на удар. В одно, понимаете? Да еще и сам дубль оформил. Разве Соболев так может? Ему требуется два-три касания. Не техничный! Я не понимаю этих разговоров: Соболев в «Зените»... В контрольном матче с «Динамо» он действовал эпизодически. Сыграет и выключается. А Глушенков все время ищет мяч, в поисках голевого момента! Вот это футболист! Для меня Соболев — вчерашний день. Я выражаю свое мнение, но не принимаю решений. Пусть берут, но он не подходит «Зениту». Вот и все.

Полностью интервью Геннадия Орлова читайте на сайте «СЭ»

Александр Соболев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
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