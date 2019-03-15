Федор Смолов описал Россию в трех словах

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов в интервью клубной пресс-службе ответил на 50 вопросов про увлечения, жизнь и взгляды на нее.

1. У вас в руках телефон. Сколько там неотвеченных сообщений?

– Телефона у меня два. Один номер более доступен, другой – личный. Если брать первый – давай вместе посмотрим WhatsApp… Я думаю, тут непрочитанных под 90 штук. Не так много, на самом деле.

2. Самое популярное приложение в вашем телефоне?

– Социальные сети не рассматриваем? Поисковик Safari, несколько музыкальных приложений, приложение одного спортивного портала.

3. Лучшая книга в истории?

– Как тут оценивать, если я не прочитал и одной сотой? Книг же очень много! Из того, что я прочитал, пожалуй, Айн Рэнд – "Источник". Книга, которая на меня повлияла.

4. Что читаете прямо сейчас?

– "Финансист" Теодора Драйзера.

5. Лучший фильм в истории?

– Вообще, я люблю психологические триллеры. Но такие фильмы редко дают пищу для размышлений. Помню, в раннем детстве посмотрел "Однажды в Америке". Этот фильм наложил большой отпечаток, заставил задуматься об отношении к дружбе.

6. Трек, который у вас играет чаще всего в последнее время?

– Если брать, например, полгода, то это Travis Scott – "Sicko Mode".

7. Лучшее место на Земле?

– Помимо Саратова? (смеется). Вот я сейчас скажу, и опять начнется – "ой, он пафосный". Остров Сен-Барт, Карибский бассейн. Остров – бывшая французская колония, там действуют французские законы. Потрясающее место.

8. Москва в трех словах?

– Энергетика, возможности, плохая погода (не хватает солнца).

9. Россия в трех словах?

– Могучая, душевная, спящая.

10. Самое вкусное и невкусное, что вы когда-либо пробовали?

– Невкусное – это говяжья печень. А самое вкусное… Пожалуй, чизкейк в одном ресторане в Дубае.