Федор Смолов меняет профессию… Кадр матча "Локо" с "Динамо"

Перед матчем 21-го тура премьер-лиги "Динамо" – "Локомотив" на "Арене Химки" форвард железнодорожников Федор Смолов в шутку попробовал себя в новой роли. Когда команда прибыла на стадион и футболисты по традиции отправились посмотреть газон, нападающий уселся за установленную перед выходом на поле телевизионную камеру.

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