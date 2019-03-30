13:50 | Футбол — РПЛ

Федор Смолов меняет профессию… Кадр матча "Локо" с "Динамо"

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Перед матчем 21-го тура премьер-лиги "Динамо""Локомотив" на "Арене Химки" форвард железнодорожников Федор Смолов в шутку попробовал себя в новой роли. Когда команда прибыла на стадион и футболисты по традиции отправились посмотреть газон, нападающий уселся за установленную перед выходом на поле телевизионную камеру.

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 21-й тур. "Динамо" - "Локо" и другие игры
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