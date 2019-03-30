Федор Смолов меняет профессию… Кадр матча "Локо" с "Динамо"

Перед матчем 21-го тура премьер-лиги "Динамо" – "Локомотив" на "Арене Химки" форвард железнодорожников Федор Смолов в шутку попробовал себя в новой роли. Когда команда прибыла на стадион и футболисты по традиции отправились посмотреть газон, нападающий уселся за установленную перед выходом на поле телевизионную камеру.
Камера, мотор! 🎬#ДинамоЛоко pic.twitter.com/q1XZrR2Vp9– ФК "Локомотив" (@fclokomotiv) 30 марта 2019 г.
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