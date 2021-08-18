Президент «Урала» против отмены лимита на легионеров

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением об инициативе РФС о реформах с отменой лимита на легионеров. Руководитель против отмены лимита.

«Я еще не видел документа, который подготовлен РФС. Надо проанализировать его, но смущает, что мы так часто меняем что-то. Еще с нынешним лимитом и двух лет не сыграли, а теперь хотим его убирать. Над нами уже смеются. Но смысла в его отмене не вижу. Просто о нем вспоминают всякий раз, когда сборная России проваливается на крупных турнирах. Но без лимита вообще не будет игроков для нее. А я считаю, что национальная команда важнее, так как объединяет жителей всей страны. Поэтому я против отмены лимита», — цитируют «Известия» Иванова.