Федор Чалов: «Ребята шутили, что мало забиваю головой. Особенно Дивеев. Это ответ ему»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов после матча 7-го тура чемпионата России с «Ахматом» (3:0) остался доволен судейством и рассказал о важности мяча, забитого им головой.

— Игра была не такой простой, как казалось. До первого гола было очень сложно. Потом мы раскрепостились, хотя моменты у наших ворот оставались. Забили второй и поняли, что матч выигран.

— Что говорил Гончаренко в перерыве?

— Ничего особенного. Какие-то микромоменты. Выполнили установку:

— Забили головой. Это не так часто у вас бывает. Особенная радость?

— Ребята подшучивали, особенно Дивеев. Подкалывали: «Когда в последний раз головой забивал?» Это ответ ему.

— Почему в эпизоде с третьим голом не стали забивать сами, а отдали на Влашича?

— Так поступил бы любой игрок. Выход два в одного. Даже не надо было думать.

— Потому что у Влашича статистика не очень в этом сезоне?

— Нет, не поэтому (улыбается).

— По судейству вопросы есть?

— Насчет руки. Может, она была прижата, не видел повтора. По судейству вопросов минимум.

— Швец сказал, что судья помогал ЦСКА. Что ему ответите?

— Не знаю, что сказать. Судили честно. В одном моменте он не дал желтую нам, в другом — им. Объяснил, что счет 1:1 по таким моментам. (Ярослав Сусов, Елена Григорьевская)