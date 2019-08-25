Федор Чалов: «Ребята шутили, что мало забиваю головой. Особенно Дивеев. Это ответ ему»
Нападающий ЦСКА Федор Чалов после матча 7-го тура чемпионата России с «Ахматом» (3:0) остался доволен судейством и рассказал о важности мяча, забитого им головой.
— Игра была не такой простой, как казалось. До первого гола было очень сложно. Потом мы раскрепостились, хотя моменты у наших ворот оставались. Забили второй и поняли, что матч выигран.
— Что говорил Гончаренко в перерыве?
— Ничего особенного. Какие-то микромоменты. Выполнили установку:
— Забили головой. Это не так часто у вас бывает. Особенная радость?
— Ребята подшучивали, особенно Дивеев. Подкалывали: «Когда в последний раз головой забивал?» Это ответ ему.
— Почему в эпизоде с третьим голом не стали забивать сами, а отдали на Влашича?
— Так поступил бы любой игрок. Выход два в одного. Даже не надо было думать.
— Потому что у Влашича статистика не очень в этом сезоне?
— Нет, не поэтому (улыбается).
— По судейству вопросы есть?
— Насчет руки. Может, она была прижата, не видел повтора. По судейству вопросов минимум.
— Швец сказал, что судья помогал ЦСКА. Что ему ответите?
— Не знаю, что сказать. Судили честно. В одном моменте он не дал желтую нам, в другом — им. Объяснил, что счет 1:1 по таким моментам. (Ярослав Сусов, Елена Григорьевская)