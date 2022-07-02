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Чалов поделился эмоциями от возвращения в ЦСКА

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал о том, как добирался в Россию из Швейцарии.

«Очень тяжелый перелет получился. Летел из Базеля до Стамбула, была трехчасовая пересадка, но самолет задержали еще на три часа. В итоге приземлились сегодня в Москве только в девять утра. С «Базелем» я провел полноценные сборы, поэтому в работу влился без проблем. Пока решили из-за длинного перелета немного ограничить нагрузки, но уже с завтрашнего дня буду тренироваться полноценно. Физически чувствую себя хорошо, к сезону буду готов», — цитирует игрока пресс-служба красно-синих.

24-летний форвард перешел в «Базель» на правах аренды в феврале 2022 года. В минувшем сезоне Чалов принял участие в 16 матчах за швейцарскую команду во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

Федор Чалов
ФК ЦСКА (Москва)
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