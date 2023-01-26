Бушманов: «Приятно видеть, что «Спартак» доверяет сейчас молодым игрокам»

Экс-футболист «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением по поводу развития молодых футболистов команды под руководством Гильермо Абаскаля.

«Мне приятно видеть, что «Спартак» сейчас доверят молодым игрокам. Видно, что и сам Абаскаль в этом заинтересован. На сборах всегда бывает много молодых ребят. Кто-то пользуется своим шансом, и затем мы видим их в основном составе. Сейчас клуб изменил стратегию, дает шанс молодым. Это не может не радовать», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

Первый сбор «Спартака» проходит в Дубае с 13 по 27 января. Второй состоится в Абу-Даби с 30 января по 11 февраля, где команда примет участие в зимнем Кубке РПЛ.