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Бушманов: «Приятно видеть, что «Спартак» доверяет сейчас молодым игрокам»

Бушманов доволен тем, что Абаскаль доверяет молодым игрокам «Спартака»
Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-футболист «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением по поводу развития молодых футболистов команды под руководством Гильермо Абаскаля.

«Мне приятно видеть, что «Спартак» сейчас доверят молодым игрокам. Видно, что и сам Абаскаль в этом заинтересован. На сборах всегда бывает много молодых ребят. Кто-то пользуется своим шансом, и затем мы видим их в основном составе. Сейчас клуб изменил стратегию, дает шанс молодым. Это не может не радовать», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

Первый сбор «Спартака» проходит в Дубае с 13 по 27 января. Второй состоится в Абу-Даби с 30 января по 11 февраля, где команда примет участие в зимнем Кубке РПЛ.

Источник: РБ Спорт
Евгений Бушманов
ФК Спартак (Москва)
1
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И В Н П +/- О
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

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Зенит

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П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

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Эдуард Сперцян

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Краснодар

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И К Ж
Дмитрий Баринов

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