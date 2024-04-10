Файзуллаев отреагировал на слухи об интересе «Баварии»

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев прокомментировал информацию о том, что в его услугах заинтересована «Бавария».

Информация об интересе мюнхенцев к футболисту армейцев появилась в феврале.

«Я сейчас в ЦСКА и полностью сфокусирован на игре в России», — цитирует Файзуллаева Sport24.

В текущем сезоне 20-летний полузащитник сборной Узбекистана провел 16 матчей в РПЛ, забил три мяча и сделал шесть результативных передач. Его контракт с ЦСКА рассчитан до 2026 года.