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Сегодня, 08:41

Файзуллаев отреагировал на слухи об интересе «Баварии»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев прокомментировал информацию о том, что в его услугах заинтересована «Бавария».

Информация об интересе мюнхенцев к футболисту армейцев появилась в феврале.

«Я сейчас в ЦСКА и полностью сфокусирован на игре в России», — цитирует Файзуллаева Sport24.

В текущем сезоне 20-летний полузащитник сборной Узбекистана провел 16 матчей в РПЛ, забил три мяча и сделал шесть результативных передач. Его контракт с ЦСКА рассчитан до 2026 года.

Источник: Sport24
Футбол
ФК Бавария
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
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