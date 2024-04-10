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Билялетдинов: «Педро надолго в «Зените» не задержится»

Алина Савинова
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Бывший футболист и тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов сравнил бразильского новичка «Зенита» Педро с вингером железнодорожников Сергеем Пиняевым.

«Несомненно, что-то схожее в игре Пиняева и Педро есть. Но все-таки у Пиняева немного другой стиль игры, у него хорошая скорость, он грамотно пользуется пространством. Педро же очень хорош на коротке, у него вырисовывается ломаная линия при ведении мяча, он очень устойчивый и резкий. Биомеханика его тела позволяет ему проводить дриблинг в ограниченном пространстве, вырываться из тисков одного или двух оппонентов», — приводит Legalbet слова Билялетдинова.

При этом он считает, что Педро не задержится в «Зените» надолго.

«Видно, что в Педро есть перспектива, он еще молодой парень, задатки в нем есть. Если он сейчас продолжит расти и развивать свои навыки, то он надолго в «Зените» не задержится. Перейдет куда-нибудь в Испанию или Италию», — добавил специалист.

Педро перешел в «Зенит» в феврале 2024 года за девять миллионов евро. 18-летний футболист провел шесть матчей за петербуржцев, в которых отметился тремя голами.

Источник: Legalbet
Ринат Билялетдинов
Сергей Пиняев
Футбол
Педро (Зенит)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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13.04 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 - : -
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 - : -
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 - : -
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
14.04 14:15
Урал – Динамо
 - : -
14.04 16:45
Факел – Ростов
 - : -
14.04 19:00
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