Фарфан тренируется в общей группе и готов сыграть с "Зенитом"

Полузащитник "Локомотива" Джефферсон Фарфан готов принять участие в матче 22-го тура премьер-лиги против "Зенита". 34-летний перуанец пропустил игру 21-го тура с "Динамо" (1:0) и первую полуфинальную встречу Олимп-Кубка России против "Ростова" (2:2).

- Фарфан готовится к предстоящей игре в общей группе, он готов выйти на поле, - приводит ТАСС слова представителя пресс-службы "Локо".

В текущем сезоне Фарфан провел 23 матча за железнодорожников, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Красно-зеленые занимают 2-е место в турнирной таблице, имея в активе 38 очков. "Зенит" с 44 баллами располагается на первой строчке.

"Локомотив" – "Зенит": чемпионат России, РПЛ, 22-й тур, 7 апреля 2019, онлайн-трансляция матча – в 19.00 (мск)

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