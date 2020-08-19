Фанаты «Зенита» посвятили баннер годовщине гибели «Курска»

На 41-й минуте матча 3-го тура Тинькофф российской премьер-лиги между «Зенитом» и ЦСКА сектор активных болельщиков сине-бело-голубых развернул баннер, посвященный годовщине гибели атомной подлодки К-141 «Курск».

На баннере была написана цитата из песни ДДТ — «Капитан Колесников»: «На земле подлодка спит, но как далеко от земли». 12 августа исполнилось 20 лет со дня катастрофы, в которой погибли все 118 членов экипажа подводной лодки. (Гоша Чернов)