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Фанаты «Зенита» посвятили баннер годовщине гибели «Курска»

21:02
Баннер болельщиков «Зенита». Фото "СЭ"
Баннер болельщиков «Зенита». Фото "СЭ"
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На 41-й минуте матча 3-го тура Тинькофф российской премьер-лиги между «Зенитом» и ЦСКА сектор активных болельщиков сине-бело-голубых развернул баннер, посвященный годовщине гибели атомной подлодки К-141 «Курск».

На баннере была написана цитата из песни ДДТ — «Капитан Колесников»: «На земле подлодка спит, но как далеко от земли». 12 августа исполнилось 20 лет со дня катастрофы, в которой погибли все 118 членов экипажа подводной лодки. (Гоша Чернов)

Зенит — ЦСКА

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 3-й тур. «Зенит» — ЦСКА и другие матчи




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