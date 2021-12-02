Фанаты «Зенита» поддержат акцию протеста фанатов ЦСКА и уйдут с трибун на матче с «Ростовом»

Фанаты «Зенита» выразили поддержку фанатам ЦСКА и присоединятся к инициированной ими акции протеста.

«В ходе воскресного матча ЦСКА — «Зенит» в результате использования пиротехнических средств армейскими фанатами целая трибуна была заблокирована сотрудниками полиции на несколько часов, было задержано более 400 человек, которых развезли по отделам, — говорится в сообщении объединенного сайта фанатов «Зенита» «Ландскрона». — Далее фотографирование, дактилоскопия, а более 50 человек проверили на себе работу судов.

Аналогичный подход практикуется по отношению к фанатам по всей России — максимальное наказание для обвиняемых и максимальная коллективная ответственность в случае недостаточного количества задержанных. Каждое фанатское движение в стране может поведать много увлекательных историй, и все они ведут лишь к одному — жесткому пресечению неугодных фанатских активностей и подавлению фанатского сообщества как такового.

В связи с этим в знак солидарности с фанатами ЦСКА мы на 60-й минуте матча уйдем с трибуны. Таким образом мы хотим привлечь внимание к общей проблеме. Конструктивного диалога как не было, так и нет. Фанатские движения выживают вопреки всему. Просим команду отнестись с пониманием к сложившейся ситуации, ведь мы одно целое!"

Напомним, после матча ЦСКА — «Зенит» (0:2) полиция начала задерживать болельщиков москвичей. Вероятной причиной задержаний стало использование пиротехники в концовке игры. Сообщалось, что было задержано 408 болельщиков.

Матч 17-го тура «Зенит» — «Ростов» состоится 3 декабря в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:00 по московскому времени. Ранее фанаты «Ростова» также сообщили что поддержат акцию.