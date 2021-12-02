Пресняков: «Единение фанатов «Спартака» с армейцами меня радует»

Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможный уход болельщиков красно-белых с трибуны в качестве поддержки фанатов ЦСКА.

«Спартаковские болельщики — первые, кто придумал проводить акции, уходя со стадиона в начале матча. С фанатами ЦСКА поступили не по-человечески. Закон, конечно, должен соблюдаться всеми гражданами, но это был перебор со стороны полиции. Там было множество детей и женщин, которым пришлось беспричинно стоять на холоде больше трех часов. Болельщики «Спартака» — большие молодцы, что поддержали красно-синих. Армейцам сейчас, в трудную минуту, необходима поддержка фанатов других клубов. ЦСКА является непримиримым врагом красно-белых, но эта ситуация не про футбол, а про человеческие отношения. Единение фанатов «Спартака» с армейцами меня радует. Я думаю, что своей акцией они могут чего-то добиться», — сказал Пресняков в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Объединение фанатов «Спартака» перед матчем 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» выступило с заявлением, в котором объявило о своем протесте против действий правоохранительных органов на матче ЦСКА — «Зенит».

Как отмечается в заявлении, болельщики красно-белых намерены покинуть трибуны на 19-й минуте 22-й секунде предстоящей встречи. Ранее с такой же инициативой выступили фанаты ЦСКА.