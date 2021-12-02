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Кирилл Новиков прокомментировал информацию о возможной работе в «Урале»

20:28
Кирилл Новиков. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Кирилл Новиков. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков в комментарии «СЭ» прокомментировал возможное назначение на аналогичную должность в «Урале».

«Никто со мной из «Урала» не связывался. Не было ни одного сообщения», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Ранее, 2 декабря, Sport24 сообщил, что Игорь Шалимов может покинуть пост главного тренера «Урала».

40-летний Новиков тренирует «Нефтехимик» с января 2021-го. Команда занимает 6-е место с 41 баллом в турнирной таблице ФНЛ.

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