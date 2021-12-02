Болельщики «Ростова» поддержат акцию фанатов ЦСКА и покинут трибуны на матче с «Зенитом» в знак протеста

Объединение фанатов «Ростова» поддержало акцию протеста болельщиков ЦСКА против действий правоохранительных органов на матче 16-го тура РПЛ ЦСКА — «Зенит».

«Мы, фанаты «Ростсельмаша», поддержим общероссийскую акцию солидарности с фанатами ЦСКА и покинем гостевой сектор через 19 минут 30 секунд после начала матча с «Зенитом». Просьба тем, кто не поддерживает это решение, не приобретать билеты на гостевой сектор, а расположиться на других трибунах», — говорится в заявлении.

Напомним, после встречи ЦСКА с «Зенитом» полиция начала задерживать болельщиков москвичей. Вероятной причиной задержаний стало использование пиротехники в концовке игры. Сообщалось, что было задержано 408 болельщиков.

Матч 17-го тура «Зенит» — «Ростов» состоится 3 декабря в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:00 по московскому времени.