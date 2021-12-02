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Болельщики «Ростова» поддержат акцию фанатов ЦСКА и покинут трибуны на матче с «Зенитом» в знак протеста

18:24
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Объединение фанатов «Ростова» поддержало акцию протеста болельщиков ЦСКА против действий правоохранительных органов на матче 16-го тура РПЛ ЦСКА — «Зенит».

«Мы, фанаты «Ростсельмаша», поддержим общероссийскую акцию солидарности с фанатами ЦСКА и покинем гостевой сектор через 19 минут 30 секунд после начала матча с «Зенитом». Просьба тем, кто не поддерживает это решение, не приобретать билеты на гостевой сектор, а расположиться на других трибунах», — говорится в заявлении.

Напомним, после встречи ЦСКА с «Зенитом» полиция начала задерживать болельщиков москвичей. Вероятной причиной задержаний стало использование пиротехники в концовке игры. Сообщалось, что было задержано 408 болельщиков.

Матч 17-го тура «Зенит» — «Ростов» состоится 3 декабря в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://vk.com/rsmfans?w=wall-24125946_180863

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Екатерина Савостина все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 17-й тур, расписание и результаты матчей: «Зенит» — «Ростов», «Сочи» — «Краснодар» и другие игры, новости и обзоры