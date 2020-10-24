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Фанаты «Спартака» выкинули файер на поле по ходу матча с «Краснодаром»

19:48
Болельщики «Спартака». Фото "СЭ"
Болельщики «Спартака». Фото "СЭ"
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По ходу первого тайма матча 12-го тура Тинькофф РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком» случился неприятный инцидент. С трибуны, где находятся фанаты красно-белых, на поле вылетел файер.

Это произошло, когда фанаты праздновали гол, который забил полузащитник Виктор Мозес.

Краснодар — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 12-й тур. «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи




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