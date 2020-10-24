Фанаты «Спартака» выкинули файер на поле по ходу матча с «Краснодаром»
По ходу первого тайма матча 12-го тура Тинькофф РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком» случился неприятный инцидент. С трибуны, где находятся фанаты красно-белых, на поле вылетел файер.
Это произошло, когда фанаты праздновали гол, который забил полузащитник Виктор Мозес.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.