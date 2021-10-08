Фанаты «Спартака» отказались от перформанса на матче с «Динамо» ради помощи Павлу Косову

Объединение болельщиков «Спартака» Supporters Group объявило об отказе от перформанса во время домашнего матча 11-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо».

Сообщается, что все финансовые активы, заложенные на подготовку и изготовление перформанса будут переданы маме Павла Косова — болельщику, которого приговорили к десяти годам тюрьмы по делу о беспорядках в Марселе во время Евро-2016.

«Вот уже более трех лет мама Павла ежедневно тратит крупные денежные средства на адвоката и обеспечение Паши в марсельской тюрьме. Ресурс семьи Косовых давно исчерпан — уверены, что ресурс красно-белой семьи не ограничен. Верим в наше единство!» — говорится в заявлении Supporters Group.

Фанаты «Спартака» Косов и Михаил Ивкин были осуждены по делу о нанесении телесных повреждений англичанину Эндрю Бечу в ходе массовой драки после матча Евро-2016 Англия — Россия (1:1) в Марселе. Их задержали в феврале 2018 года в Германии, когда они направлялись на матч Лиги Европы «Атлетик» — «Спартак».