Шварц: «Искусственно подводить чемпионат к другим форматам неправильно»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением о реформах в российском футболе.

«Да, я как тренер «Динамо» слежу за этой ситуацией. Я приверженец классической структуры футбольных чемпионатов, когда они проводятся в два круга без игр плей-офф. Для меня предпочтительный вариант – когда соперники играют дважды друг с другом за сезон. У всех команд равные шансы, лучший – чемпион. Кто хуже – выбывает. Но это мое мнение.

Мой опыт показывает, что формат, который есть, наиболее справедливый. Те матчи, которые «Динамо» сыграло, были очень тяжелыми. Каждую игру надо выиграть, показать лучшие качества. У каждой команды есть шансы на победу, а искусственно подводить чемпионат к другим форматам неправильно. У всех клубов должны быть равные шансы», – приводит слова Шварца «Известия».

Ранее нидерландское аналитическое агентство Hypercube предлагало перейти на швейцарскую систему проведения РПЛ, а также выступило с предложением отменить лимит на легионеров.

Действующий лимит на легионеров «8+17» подразумевает максимум восемь иностранцев в заявке команды. При этом все восемь футболистов могут одновременно выходить на поле.