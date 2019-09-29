РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Фанаты «Рубина» поддержали Шаронова. Мотивирующий баннер

14:28
Баннер фанатов "Рубина".
Баннер фанатов "Рубина".
Теги:

Фанаты «Рубина» перед матчем с «Уфой» в 11-м туре чемпионата России продемонстрировали баннер, посвященный главному тренеру Роману Шаронову. «Проще уйти, чем остаться», — написано на нем.

Матч начался в 14.00 по московскому времени.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Опрос

проголосовало: 1403
Все опросы
ЦСКА вышел на первое место в РПЛ. А кто фаворит чемпионата?
Голосовать Обсудить опрос

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир