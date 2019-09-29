Фанаты «Рубина» поддержали Шаронова. Мотивирующий баннер

Фанаты «Рубина» перед матчем с «Уфой» в 11-м туре чемпионата России продемонстрировали баннер, посвященный главному тренеру Роману Шаронову. «Проще уйти, чем остаться», — написано на нем.

Матч начался в 14.00 по московскому времени.

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