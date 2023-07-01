Фанаты раскритиковали решение «Спартака» поздравить Бакаева с днем рождения: «Не забудьте Дзюбу»

Фанаты «Спартака» недовольны решением клуба поздравить с днем рождения экс-хавбека команды Зелимхана Бакаева. На данный момент футболист выступает за «Зенит».

Сегодня, 1 июля, россиянину исполнилось 27 лет. В комментариях к посту с поздравлением многие фанаты были недовольны решением пресс-службы поздравить игрока:

«Это какая-то шутка?»

«Удачи не желаем, тебе и на скамейке хорошо»

«Он не достоин поздравлений»

«Дзюбу не забудьте»

«Кого еще поздравим?»

26-летний Бакаев выступает за «Зенит» с 2022 года. В минувшем сезоне он провел 26 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.